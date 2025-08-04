ضبط 435 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة

ضبط 435 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة

ضبط 435 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

تم ضبط 435 قضية مخدرات بإجمالي 497 متهمًا، شملت أكثر من 240 كيلو من الحشيش، 27 كيلو من البانجو، 19 كيلو من الهيروين، 10 كيلو من الهيدرو، 9 كيلو من الإستروكس، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 10 آلاف و442 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 194 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و318 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 83 ألفًا و277 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 8 تشكيلات عصابية، و27 متهمًا هاربًا، و19 متهمًا بأعمال بلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.

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