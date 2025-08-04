محافظ المنيا يتفقد مدرسة العباسية للتعليم الأساسي في مركز مغاغة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة العباسية للتعليم الأساسي بمركز مغاغة، صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمراكز المحافظة والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وخلال جولته تابع محافظ المنيا انتظام الحصص الدراسية، وتفقد عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة، كما حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والمعلمين بشأن سير العملية التعليمية واحتياجاتهم، موجهاً بضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

غرس قيم الانتماء والمواطنة بين الطلاب

وأوضح المحافظ لأبنائه الطلاب أن مدرسة العباسية إحدى مشروعات حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة المنيا استفادت بشكل كبير من المبادرة الرئاسية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم، وهو القطاع الذي يساهم في بناء الإنسان ويعد من الركائز الأساسية لأي عملية تنموية، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب، وتحرص على غرس قيم الانتماء والمواطنة، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى مما ساعد في تقليل الكثافات داخل الفصول، داعياً جميع الطلاب والطالبات بالحفاظ على مدرستهم .

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد العظيم وسعودي عبد الرحمن عضوي مجلس النواب، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، هاني الجويلى رئيس مركز مغاغة، والكابتن محسن أبو حته الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمنيا.