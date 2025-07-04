وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات الشباب والنشء.

تنمية الوعي الثقافي والعلمي للشباب

من جانبه، استعرض مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة تنمية الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات الفنون (دورة في الصناعات الصغيرة - ورش عمل في صناعة فن الخرز وفن المكرمية - وبرامج لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوعي السياسي بمناسبة الاحتفال بعيد المنيا القومي)، بالإضافة لعقد ندوات دينية عن فضائل الشهر الكريم وندوات عن طرق التواصل الاجتماعي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء وبرنامج الرعاية المجتمعية ضد التمييز النوعي.

تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برامج تثقيف سياسي بمراكز الشباب لعدد 50 مستفيدًا بكل إدارة وبرامج تنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث في شبكات الإنترنت - تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية، فيما واصلت إدارة تمكين الشباب تنفيذ برامج وأنشطة تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وأنشطة متناهية الصغر منها (هاند ميد – علمني حرفة – مشواري – طور وغير ذكاء اصطناعي).