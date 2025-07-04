رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطتي المعصرة ومعالجة ملوي لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد

أجرى المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، جولة تفقدية بمركز ملوي، لمتابعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وسير العمل والتأكد من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمرافقة المهندس عصام طه، رئيس قطاع تشغيل وصيانة جنوب، والدكتورة نهى فايز صبرة، مدير فرع ملوي.

متابعة سير العمل بمحطة معالجة صرف ملوي

وبدأ رئيس مياه المنيا جولته بتفقد محطة معالجة صرف ملوي، التي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب يوميًا، والمقامة على مساحة 28 فدانا تستوعب 7 محطات صرف وتخدم مناطق المعصرة وسنجرج ومدينة ملوي وتمت متابعة نسبة إنجاز عملية الصيانة والإحلال والتجديد التي تقوم بها شركه المقاولون العرب، وتم المرور على المصافي الميكانيكية وأحواض الترسيب الابتدائي والمرشحات وأحواض الترسيب النهائي وعنابر وحقن الكلور ومتابعة المعمل ونتائج العينات.

وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.

ووجه رئيس المياه بعمل حصر للسيارات والمعدات الميكانيكية بالموقع للكشف عليها ومعرفة إمكانية إصلاحها أو تكهينها.

رئيس مياه المنيا يتفقد مولد كهرباء محطة مياه المعصرة

ثم انتقل لتفقد محطة مياه المعصرة بملوي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 800 لتر/ث، مقسمة على مرحلتين بواقع 400 لتر/ث لكل مرحلة، وتخدم مدينة وقرى مركز ملوى.

وخلال جولته، تفقد المرشحات والمروقات بالمحطة، كما تابع أعمال المعمل الكيميائي والبيكتريولوجي، واطمأن على إجراءات سحب العينات وتحليلها، والتأكد من نموذجيتها وانتظام سحبها الدوري كما تفقد مولد الكهرباء للتأكد من جاهزيته قبل حلول الصيف.