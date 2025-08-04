محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بسرعة الانتهاء من مصالح المواطنين داخل المركز التكنولوجي.

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من مصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يغادر حتى يحصل المواطنين على الخدمات: «أنا قاعد وسط المواطنين لغاية ما كل مواطن يحصل على مصلحته»، في إشارة واضحة إلى التزامه الكامل بمتابعة الخدمات المقدمة ميدانيًا وضمان حصول كل مواطن على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت وبأفضل جودة.



وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة مشاركة جميع الموظفين بالإدارات الداخلية التابعة لرئاسة المركز ممن لديهم أعمال خفيفة، في دعم زملائهم بالمركز التكنولوجي، من خلال التواجد الفعّال والمساعدة في تسريع إنهاء الإجراءات وتقليل الزحام داخل المركز.

جولات ميدانية مفاجئة مستمرة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب



وأكد أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام والانضباط داخل مؤسسات الخدمة.



