ضبط 49 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية مكثفة

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية للحد من الحوادث وتحسين الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 48 ألفا و359 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، مخالفات الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات أخرى تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لضبط المخالفين وتعزيز السلامة المرورية.