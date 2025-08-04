تحديث جديد في سعر الدرهم الإمارتي اليوم 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 8-4-2025، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، ليسجل في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر نحو 13.94 جنيه للشراء مقابل 13.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم



جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تحديثات معلنة عبر مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.97 جنيه للشراء مقابل 14.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة



قُدر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند 13.96جنيه للشراء مقابل 14.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري



استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 13.94جنيه للشراء مقابل 13.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر



وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 13.96جنيه للشراء و 14.00 جنيه للبيع.