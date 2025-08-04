أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير مستقبل أبناء فلسطين، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل جريمة إنسانية تستهدف الأطفال والشيوخ والنساء.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي السابع بعنوان «التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول»، الذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية Education International التي تضم في عضويتها 180 دولة، وتستضيفه نقابة المعلمين بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور أيمن بهاء الدين نائبا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وماغوينا مالويكي رئيس منظمة «الدولية للتربية» Education International، وعدد كبير من الوفود الدولية في التعليم.
تدمير الهوية الفلسطينية
وأضاف وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أن الاختلال قتل 500 معلم و100 عالم فلسطيني وأسرهم، داخل قطاع غزة، كما صنع 1200 حاجز في الضفة الغربية وجنين، تمنع تنقل الطلاب والمعلمين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير الهوية الفلسطينية.
أكد أن الشعب الفلسطيني يحلم بالسلام العادل الشامل لجميع أبنائه، مشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح المدارس والجامعات في فلسطين، معربًا عن امتنانه لمصر لاستقبالها 2350 طالباً فلسطينياً في مؤسساتها التعليمية.
وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه، مؤكدا العزيمة على نيل الحرية والسلام. كما استذكر استشهاد طفل في الخامسة من عمره إثر هجوم للاحتلال، وقتل معلم كان في طريقه إلى المدرسة برصاص قوات الاحتلال.