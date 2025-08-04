أكد أن الشعب الفلسطيني يحلم بالسلام العادل الشامل لجميع أبنائه، مشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح المدارس والجامعات في فلسطين، معربًا عن امتنانه لمصر لاستقبالها 2350 طالباً فلسطينياً في مؤسساتها التعليمية.

وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه، مؤكدا العزيمة على نيل الحرية والسلام. كما استذكر استشهاد طفل في الخامسة من عمره إثر هجوم للاحتلال، وقتل معلم كان في طريقه إلى المدرسة برصاص قوات الاحتلال.