أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، ليسجل سعر طن الحديد انخفاضًا ملحوظًا مقابل تحرك طفيف في سعر طن الأسمنت الرمادي.

وترصد السطور التالية مدى التغير في أسعار مواد البناء للمستهلك، سواء العاملين بقطاع التشييد والبناء أو الأفراد العاديين، وفقًا لآخر تحديث عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر، والمُعلن من الشركات والبوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى مصر

سجل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى السوق المحلي تغيرا طفيفا مقارنة بالأسعار أمس، لتنخفض أسعار الحديد ما بين 0.55% و1.08%، مقابل تغير في سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 0.11% للطن.

سعر طن حديد عز اليوم

انخفض سعر طن حديد عز اليوم بنسبة 0.55% ما يعادل 218 جنيها و80 قرشا مقارنة بأمس، ليصل إلى 39 ألف و851 جنيها للشراء.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بمقدار 421 جنيها و36 قرشا، ما يعادل 1.08% ليصل إلى 38 ألف و727 جنيها على مستوى الشراء.

أسعار الأسمنت الرمادي اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم للمستهلك بالتعاملات المسائية حوالى 3 آلاف و309 جنيها للمستهلك.