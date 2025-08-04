تكليف ميرفت السيد بالإشراف على 4 مستشفيات في الإسكندرية

أصدر رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة ميرفت السيد أحمد السيد، مديرة المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، بالإشراف على متابعة وتشغيل عدد من مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الواقعة بنطاق محافظة الإسكندرية.

الإشراف على 4 مستشفيات في الإسكندرية

وبحسب القرار الرسمي، تشرف ميرفت السيد على المستشفيات التالية:

مستشفى المدينة للنساء والتوليد التخصصي

مستشفى الشاطبي التخصصي للأطفال

مستشفى القباري التخصصي

مستشفى الجمّالي النموذجي

ويأتي ذلك إلى جانب استمرار الدكتورة ميرفت السيد في مهام عملها كمديرة للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة.

نص قرار تكليف ميرفت السيد

وينص القرار على رفع تقرير شهري بما يتم من أعمال للعرض على رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ويُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدوره في 8 أبريل 2025، على أن تُلغى جميع القرارات المخالفة لذلك.

ويأتي هذا التكليف تقديرًا لكفاءة وخبرة الدكتورة ميرفت السيد في إدارة المؤسسات الطبية المتخصصة، وجهودها في تطوير خدمات صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية؛ أبرزها إدارة مستشفى العجمي المخصص للعزل خلال فترة وباء كورونا.