وصفات طبيعية لترطيب الوجه في الصيف.. سر الحصول على بشرة مثالية

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، دون استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، يمكنكِ تحضير وصفات فعالة وآمنة تمنحك الترطيب والنعومة وتساعدك في التخلص من البقع والشوائب والتفتيح الطبيعي أو حتى تنظيف البشرة، إليك وصفة بمكونات طبيعية آمنة على البشرة وفعالة لتلبية احتياجات بشرتك والحفاظ على صحتها ونضارتها، وفقا لحديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الصيف

ماسك الأفوكادو والعسل: هذا الماسك يغذي البشرة بعمق بفضل الدهون الصحية والفيتامينات الموجودة في الأفوكادو، بينما يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ومرطب فعال.

نصف حبة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

- اهرسي نصف حبة الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة

- ضيفي ملعقة العسل وامزجي المكونات حتى تتجانس.

- ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

ماسك الموز والزبدة

يساعدك هذا الماسك على ترطيب البشرة الجافة ومنحها المرونة، حيث يحتوي الموز على عناصر مغذية، وتعمل الزبدة كمرطب عميق.

ثمرة موز ناضجة

ملعقة صغيرة من الزبدة

- اهرسي الموزة حتى تصبح ناعمة.

- أضيفي الزبدة وامزجي جيدًا.

- ضعي الماسك على وجهكِ واتركيه حتى يجف.

- اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

ماسك الشوفان والحليب للبشرة الحساسة

يُعتبر الشوفان مهدئًا للبشرة الحساسة ويعمل على ترطيبها، بينما يضيف الحليب نعومة ونضارة.

زيت جوز الهند لترطيب الجسم

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من الحليب

- امزجي الشوفان مع الحليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

- يُعتبر الشوفان مهدئًا للبشرة الحساسة ويعمل على ترطيبها، بينما يضيف الحليب نعومة ونضارة.