محافظ شمال سيناء: زيارة السيسي وماكرون للعريش لها دلالات سياسية واقتصادية

محافظ شمال سيناء: زيارة السيسي وماكرون للعريش لها دلالات سياسية واقتصادية

محافظ شمال سيناء: زيارة السيسي وماكرون للعريش لها دلالات سياسية واقتصادية

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش حدث تاريخي له دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، وأثارت فرحة واسعة بين أبناء المحافظة.

وقال «مجاور»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أهالي شمال سيناء شعروا بسعادة بالغة بوجود الرئيس السيسي على أرض المحافظة.

تفاعل شعبي مع الزيارة

وأشار «مجاور» إلى أن الزيارة لاقت تفاعلًا شعبيًا كبيرًا، مضيفًا: «لم ينم أحد في المحافظة من شدة الفرح، وتلقيت عشرات الاتصالات من المواطنين الراغبين في المشاركة في أعمال التزيين والترحيب بالرئيسين، في مشهد يعكس حب وتقدير أهالي سيناء لقيادتهم السياسية».

وأوضح أن الرئيس الفرنسي ماكرون قام خلال الزيارة بجولة داخل مستشفى العريش العام، حيث التقى المصابين الفلسطينيين، وحرص على مصافحة الأطقم الطبية والتمريض، واستمع إلى شرح مفصل حول الحالات الموجودة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن ماكرون بدا متأثرًا بشهادات المرضى الذين تحدثوا عن معاناتهم منذ اندلاع الحرب، حتى وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وأضاف المحافظ أن المرضى الفلسطينيين نقلوا لماكرون مشاعرهم الصادقة تجاه الاستقبال الحافل الذي تلقوه على المعبر، والرعاية الطبية والإنسانية التي وفرتها لهم الدولة المصرية منذ لحظة دخولهم، مؤكدين أن الدعم الذي تلقوه خفف كثيرًا من آلامهم ومعاناتهم.

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