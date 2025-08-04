ماكرون من العريش: نسعى لإدخال المساعدات إلى غزة والحل السياسي هو السبيل الوحيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب وقت مٌمكن، مٌشيرًا إلى أن الوقت حرج للغاية، وأن الأولوية القصوى الآن هي إيصال الغذاء والمياه ومٌولدات الكهرباء والأدوية، إلى جانب استئناف عمليات نقل المصابين والمرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي الرعاية الطبية، في ظل تدمير القدرات الطبية داخل القطاع.

ماكرون: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف ماكرون، خلال زيارته لمخازن المساعدات الإنسانية بمدينة العريش، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نُطالب بشكل رسمي، وهو ما طالبنا به أيضًا مع الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس، استئناف وقف إطلاق النار، وعودة إدخال المساعدات الإنسانية، وبدء المٌناقشات والمفاوضات من أجل التوصل إلى حل أمني بشأن حركة حماس، والمٌضي قدمًا نحو حلول سلمية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة».

وأكد ماكرون أن الأولوية القصوى الآن هي استئناف إدخال المساعدات، مٌشددًا على ضرورة تفعيل القانون الدولي الإنساني، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين، خصوصًا المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمؤتمر المرتقب في يونيو المقبل.