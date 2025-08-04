أستاذ علاقات دولية: دعم أوروبي متزايد للمقترح المصري بوقف الحرب في غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العدوان الإسرائيلي يٌمثل تهديدًا خطيرًا على السلم والأمن الدوليين، ويكشف عن انقسام واضح في العلاقات الدولية، خاصة مع سعي إسرائيل لتقويض الدولة الوطنية الفلسطينية ونهب الأراضي بشكل ممنهج.

المواقف الأوروبية بدأت تقترب من الرؤية المصرية والعربية

وأكد فارس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المواقف الأوروبية بدأت تقترب من الرُؤية المصرية والعربية التي تعتبر السلام خيارا استراتيجيا، في ظل تخاذل المجتمع الدولي، مُشيرًا إلى وجود مُقترح مصري جديد لوقف التصعيد في غزة، وتأكيد القاهرة على دورها المحوري في الاستقرار الإقليمي، مُطالبًا واشنطن بدعم هذا المقترح والضغط على إسرائيل.

زيارة ماكرون تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وثقافية، وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعاين ماكرون برؤيته الميدانية في العريش حجم المأساة الإنسانية، ودور مصر في تقديم الدعم الإغاثي للفلسطينيين، ما يُعزز من مصداقية القاهرة وموقفها الداعم لحل الدولتين.

وشدد على أهمية التلاحم الشعبي المصري في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، مؤكدًا أن مصر تُمثل حائط الصد الأول، وأصبحت رُؤية مصر المُعتدلة تحظى بدعم أوروبي مُتزايد، لأنها طريق حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.