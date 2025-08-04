جوتيريش ينتقد منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة: المواطنون يعيشون في دوامة موت

جوتيريش ينتقد منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة: المواطنون يعيشون في دوامة موت

جوتيريش ينتقد منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة: المواطنون يعيشون في دوامة موت

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن غلق باب دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فتح باب الفواجع مرة أخرى، منتقدًا مرور أكثر من شهر دون وصول أيّ قطرة مساعدات إلى غزة.

غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي

وأضاف جوتيرش في تصريحات صحفية أنه لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة منذ أكثر من شهر، مٌشيرًا إلى أن غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنته.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار سمح بتحرير الأسرى وتوزيع المساعدات وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون، مشددًا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييدها بشدة، مشددًا على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أيّ ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وشدد جوتيريش على أن إجبار الفلسطينيين على النزوح يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا رفضه خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على المساعدات الموجّهة إلى غزة، لافتًا إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة ما تزال مكبّلة.

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