وظائف شاغرة في بنك القاهرة 2025.. لا يشترط خريجي «التجارة»

أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة في المحافظات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات، كما يوفر فرص عمل لكل التخصصات لمساعدتهم في بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي.

وأوضح بنك القاهرة في إعلانه عن الوظائف كل التفاصيل الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

وتتمثل مسؤوليات شاغلي وظائف بنك القاهرة 2025 فيما يلي:

تطوير منتجات استراتيجي وموجه نحو النتائج لقيادة حلول المحفظة الرقمية الخاصة بالبنك.

إدارة دورة حياة المنتج بالكامل من البحث مع دفع الابتكار والامتثال ونمو المستخدم.

يجب أن يكون لدى المرشح المثالي خلفية قوية في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع القدرة على التعاون بين الأقسام لتحسين الوظائف وتجربة المستخدم والتبني.

تطوير وصيانة استراتيجية شاملة لمنتج المحفظة الرقمية، وضمان التحديثات والتحسينات المستمرة بما يتماشى مع أهداف الشركة.

تقديم خدمات مبتكرة للمحفظة الرقمية، والتأكد من توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للقسم والشركة.

تصميم وتنفيذ الإجراءات التشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لجميع مستخدمي الخدمة، وضمان التحديثات في الوقت المناسب والتحسينات المستمرة.

قيادة التطوير المستمر للاستراتيجيات، وإدخال منتجات جديدة، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والدقة وتجربة المستخدم.

تحديد فجوات النظام ومعالجتها بالتعاون مع مقدمي الخدمات، ودفع التحديثات والتحسينات التي تعمل على حل المشكلات بشكل فعال.

التعاون مع فرق متعددة الوظائف لبدء وتنفيذ مشاريع جديدة متعلقة بالمحفظة تتوافق مع أهداف كل من الأقسام والمنظمة.

التأكد من أن جميع الخدمات الجديدة التي تقدمها المحفظة الرقمية تتوافق مع السياسات المصرفية الداخلية وتلتزم بالضوابط التي يضعها البنك المركزي المصري.

إعداد وتقديم طلبات الموافقة على الخدمات الجديدة إلى البنك المركزي المصري، والتأكد من الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق الخدمة.

شروط وظائف بنك القاهرة 2025

وتتمثل شروط التقديم في وظائف بنك القاهرة 2025 فيما يلي:

الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات، أو المالية، أو مجال ذي صلة.

أن يكون لديه خبرة تتراوح من 6 إلى 8 سنوات، بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في إدارة المنتجات الرقمية أو المحافظ الرقمية.

خبرة مثبتة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية وتحليل سلوك العملاء.

فهم قوي للوائح المالية والامتثال، وخاصة تلك التي وضعتها السلطات المصرفية المركزية.

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025

يقوم الراغب في التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025 بالدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.