وظائف جديدة في مصر للطيران.. اعرف التفاصيل والشروط

عدد من الوظائف الجديدة كشفت عنها المنشور رقم 11، و12 لسنة 2025 الصادر عن شركة مصر للطيران لعدد من الوظائف الجديدة الشاغرة الجديدة، لأصحاب المؤهلات العليا، إذ تستمر الشركة في استقبال طلبات الراغبين في التقديم عبر حتى 14 ابرايل الجاري، وذلك وفقًا للإعلان الذي كشف جميع الشروط المطلوبة للراغبين في التقديم.

وظائف جديدة في مصر للطيران..اعرف التفاصيل والشروط

كما أوضح الإعلان، عن نوع الوظائف الشاغرة في شركة مصر للطيران، والمتمثلة في كلا من:

وظائف أخضائي سلامة وصحة مهنية، وهى متاحة وفقا للشروط التالية: (الحصول على مؤهل عالي علمي وعملي- إجادة الحاسب الآلي- إجادة اللغة الإنجليزية- اجتياز الاختبارات المقررة).

3 وظائف شئون بيئة، وفقا للشروط التالية: (إجادة الحاسب الآلي- إجادة أحد اللغات الأجنبية- مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة).

شروط وظائف مصر للطيران

أن يكون المتقدم أحد العاملين بالشركة، أو الشركة القابضة للطيران.

أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى.

الحصول على موافقة رئيس الشركة على النقل أو الانتداب.

طريقة التقديم لوظائف مصر للطيران 2025

ويمكن للراغبين في التقديم لـ وظائف مصر للطيران 2025، التقديم باليد عبر نموذج بادارة الموارد البشرية بالشركة القابضة للطيران، بالمبنى الادري الجنوبي بمصر للطيران، فنجر 6، حجرة رقم 7.