آخر موعد للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل.. مطلوب أعضاء هيئة تدريس

تتوافر فرص عمل في المجال الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس «مدرس ومدرس مساعد»، ضمن وظائف الكادرات الخاصة بالمعهد القومي للنقل، والتي أعلن عنها منذ عدة أيام ونستعرض تفاصيلها وشروطه وآخر موعد للتقديم عليها، وفق بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

آخر موعد للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل

أوضحت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني، آخر موعد للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل هو يوم 14 أبريل 2025، مشيرة إلى أن التقديم عليها بدأ منذ يوم 15 مارس 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل

وحددت بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل، وهي كالتالي:

- صورة من شهادة البكالوريوس.

- صورة بيان التقديرات.

- صورة شهادة الماجستير والدكتوراه.

- نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- صورة شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطالة الرقم القومي سارية.

- صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات.

- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم اليها مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

كيفية التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل

تقدم الطلبات بمقر المعهد القومي للنقل بطريق النصر، بمكتب سكرتارية الأمين العام، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها مرفقًا بها مسوغات التعيين المطلوبة.