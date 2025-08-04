خط سكك حديدية يربط الروبيكي وبلبيس والعاشر.. يستهدف تقليل الازدحام والانبعاثات والحد من الحوادث

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية الاتفاق التنفيذى لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقّعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية «الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس»، فى إطار العلاقات المتميزة والقوية التى تربط بين مصر وفرنسا.

وأكد الوزير، فى بيان، أمس، أهمية هذا المشروع الذى يبلغ طوله 63٫5 كيلومتر، ويربط بين محطة الروبيكى وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف، ويشمل 7 محطات، هى «الروبيكى والمنطقة الصناعية 1، والمنطقة الصناعية 2، والكيلو 14، وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT، الذى يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، وميناء العاشر من رمضان وبلبيس»، موضحاً أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث إنّ نحو 90% من العاملين فى المنطقة الصناعية بالمدينة قادمون من مدينة بلبيس، ويستقلون وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة.

وأضاف أن إنشاء وتشغيل الخط يستهدف تقليل الازدحام المرورى الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع، وكذلك أوتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأوتوبيسات، وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، مما يُسهم فى العائد الاقتصادى ويُحقّق عائداً مادياً لجميع المشروعات، وكذلك تسهيل نقل البضائع، خاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدّس البضائع فى الموانئ وزيادة التضخّم فى الأسعار لتعرّض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم، بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية (مدينة بلبيس)، ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT.