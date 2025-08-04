الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة تكاتف الجهود للتوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزت بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.

مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي وآل نهيان، اليوم الثلاثاء، بأبوظبي، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزيران، الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.

الصفدي وآل نيهان يبحثان سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية

كما بحث الصفدي وآل نيهان، تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وإنهاء ما تواجهه من أزمات، ومنع توسعها، وبحثا سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الوزيران، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن جميع التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.