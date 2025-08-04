عضو اتحاد الصناعات: خطة مصر مدروسة ودقيقة للإصلاح الاقتصادي

أكد هاني الطحاوي عضو اتحاد الصناعات، على الشراكة بين الدولة كقائد والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في شكل شراكات مع الشركات المصرية مؤكدا تطلع القطاع الخاص لقيام الدولة بتبني المزيد من التسهيلات والحوافز والإجراءات المشجعة لمجتمع الأعمال المصري على جذب استثمارات وشركاء اجانب إلى مشروعاتها القائمة او إقامة مشروعات جديدة بما يحقق نموا في الناتج القومي الاجمالي بأرقام أكبر بشكل دائم.



وأوضح هاني الطحاوي خلال لقاء مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على ان الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة وتعمل وفق خطط مدروسة لتسير قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير الاقتصادي على كل الاتجاهات مشددا على أن الحكومة المصرية تعمل وفق أجندة منظمة الهدف الرئيسي منها هو زيادة معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال ربط ملفات التخطيط مع التنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي وهذا الربط يعود بشكل مباشر على تعزيز وتطوير البنية التحتية الاقتصادية للاقتصاد المصري.

الاستثمار في القطاع الخاص

اعتبر هاني الطحاوي أن القطاع الخاص المصري قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الكبرى في القطاعات الجديدة مثل الصناعات المتطورة والصناعات التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري، معتبرا أن الوقت مناسب حاليا لمصر كي تبدأ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد استغلالا للبنية التحتية القوية التي نجحت الدولة في تأسيسها.

دعم الاستثمار في مصر

وأشاد هاني الطحاوي بدور الدولة في تقديم الدعم غير المباشر للمستثمرين المصريين في مساعيهم لجذب شراكات اجنبية مباشرة من خلال تيسير الاجراءات الإدارية من خلال الرقمنة والتحول الرقمي وتقديم الدعم لجهود المستثمرين في بناء البنية التحتية لمشروعاتهم.



كما طالب عضو اتحاد الصناعات بإستغلال جهات التمثيل التجاري من أجل التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع توضيح قدرات البنية التحتية القوية في الاقتصاد للترويج لهذه الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري مع اظهار ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة سواء موقع استراتيجي فريد أو بنية تحتية ممتازة وذلك لاستغلال التوترات الاقتصادية العالمية الحالية في توجيه الاستثمارات العالمية إلى الاقتصاد المصري الذي يتسم بالامن والاستقرار.



وتوقع هاني الطحاوي ان تشهد القطاعات الاقتصادية المصرية أداءا قويا خلال الفترة المقبلة في ظل التطور المتواصل التي تعمل الحكومة عليه , مشيرا إلى ان قطاع الزراعة سوف يشهد تطورا ملحوظا مع تطوير الصناعات الغذائية والزراعية.



وحول الرسوم الجمركية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عضو اتحاد الصناعات أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الاجراءات ان تستعيد استثماراتها في الخارج متوقعا أن يكون تأثير هذه الإجراءات على مصر محدود للغاية وذلك أن حركة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لاتمثل سوى 7 في المائة من إجمالي التجارة المصرية.





