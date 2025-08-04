«الأرصاد» تحذّر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة تسجل 35 درجة
«الأرصاد» تحذّر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة تسجل 35 درجة
اليوم ذروة الموجة الحارة
كتل هوائية باردة
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
القاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 14
العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 13
6 أكتوبر: العظمى 36 الصغرى 13
الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 14
شبين الكوم: العظمى 36 الصغرى 13
طنطا: العظمى 36 الصغرى 13
الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 14
العلمين: العظمى 23 الصغرى 14
مطروح: العظمى 21 الصغرى 13
السلوم: العظمى 23 الصغرى 12
سيوة: العظمى 29 الصغرى 14
بني سويف: العظمى 38 الصغرى 12
المنيا: العظمى 38الصغرى 12
أسيوط: العظمى 39 الصغرى 12
سوهاج: العظمى 39 الصغرى 13
قنا: العظمى 39 الصغرى 14
الأقصر: العظمى 40الصغرى 12
أسوان: العظمى 40الصغرى 12
الوداي الجديد: العظمى 39 الصغرى 13
أبو سمبل: العظمى 39 الصغرى 14