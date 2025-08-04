كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يُتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتسجّل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية، كما يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة العظمى.

اليوم ذروة الموجة الحارة

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد اليوم ذروة الموجة الحارة، حيث تتعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، قادمة من المناطق الصحراوية الغربية وجنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خاصة على المحافظات الجنوبية، نظرا لأنها الأكثر تاثرا بالكتل الهوائية الحارة.

كتل هوائية باردة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الموجة الحارة تنكسر مساء على جميع الأنحاء، خاصة على شمال البلاد بمجرد دخول الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، وتعمل على تحسين حالة الطقس في الأيام المقبلة.