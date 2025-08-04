وزير الخارجية: لم يخرج قارب من سواحلنا يحمل مهاجرين منذ 2016

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لم تدخر جهدا لمكافحة الهجرة غير النظامية وغير المشروعية، وعلى مدار السنوات الماضية وهي مستمرة كذلك في تنفيذ نهج متكامل للتعامل مع الهجرة ومكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية؛ من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية لها وكذلك خلق مسارات قانونية آمنة ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود ورفع الوعي بين شعوبنا.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ سبتمبر من عام 2016 لم يخرج قارب واحد من سواحلنا يحمل مهاجرين، مشيرا إلى أن مصر تركز على التعاون الدولي، وكذلك التشارك في المسؤولية والأعباء والتعامل بشكل جماعي مع الهجرة، متابعًا «مستمرون في الدعوة للدعم الدولي لبناء قدرات الدول النامية للتعامل، كذلك مع عدم التكافؤ الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول وخلق فرص عمل وتعزيز صمود المجتمعات النظيفة».