وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود وقف إطلاق النار في غزة
جرى اتصال هاتفي يوم الثلاثاء 8 أبريل بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في قطاع غزة.
ووفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.
كما تناول الوزير عبد العاطي خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة.
ونوّه في هذا الخصوص بحرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وأهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة على شعوب المنطقة.
من جانبه، ثمَّن «ويتكوف» العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والولايات المتحدة وعلى الدور المهم الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.