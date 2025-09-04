جرى اتصال هاتفي يوم الثلاثاء 8 أبريل بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

ووفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.

كما تناول الوزير عبد العاطي خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة.

ونوّه في هذا الخصوص بحرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.