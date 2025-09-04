وزير الخارجية الإماراتي يؤكد عمق العلاقات بين بلاده ومصر

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، أمس في أبوظبي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، عمق العلاقات بين الإمارات ومصر وحرص البلدين على استثمار كل الفرص المتاحة لدعم وتطوير هذه العلاقة المميزة بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك



وبحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون الثنائي لا سيما في القطاعات الحيوية الداعمة لخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة.

وتطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف اتفاق التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، واستعرضا سبل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.

وأكد الجانبان الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حيال كل الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.