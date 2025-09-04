أسامة كمال يهنئ «الوطن» على ترشحها لجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسرا 2024

أسامة كمال يهنئ «الوطن» على ترشحها لجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسرا 2024

أسامة كمال يهنئ «الوطن» على ترشحها لجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسرا 2024

هنأ الإعلامي أسامة كمال، جريدة الوطن على ترشحها من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في سويسرا لنيل جائزة الاتحاد لعام 2024.

وقال كمال خلال تقديم برنامج مساء DMC، إنّ الاتحاد الدولي في سويسرا رشح تحقيقا نشر في جريدة الوطن لجائزة الاتحاد لعام 2024 تناول قضية المنشطات المغشوشة ضمن القائمة النهائية لأفضل التحقيقات الصحفية في مجال الرياضة على مستوى العالم، وهو التحقيق الذي أجراه أحمد ماهر أبو النصر الصحفي بقسم التحقيقات الاستقصائية في الجريدة.

وأعرب الإعلامي عن أمنياته بحصول جريدة الوطن على الجائزة، بعد وصول التحقيق إلى المرحلة النهائية بعد منافسة قوية مع مئات الصحفيين على مستوى العالم.

وأوضح أنّ الإنجاز يعود إلى التطوير الذي حرصت عليه جريدة الوطن، بإعادة تأسيس قسم التحقيقات في الجريدة بعد تفكيكه عام 2021، مشيرا إلى أنّ جريدة الوطن الصحيفة الوحيدة من الوطن العربي التي تنافس على جائزة دولية بين صحفيين من 137 جنسية مختلفة بين 2065 موضوعا.

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