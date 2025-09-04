«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.1% خلال شهر يناير الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2025، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.42 مليار دولار خـلال شهر يناير 2025 مقابل 3.44 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 0.58%.

ارتفاع قيمة الصادرات إلى 4.36 مليار دولار

وتضمنت نشرة التعبئة والإحصاء، مؤشرات التجارة الخارجية، حيث ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 20.1% حيـث بلغـت 4.36 مليار دولار خلال شهر يناير 2025 مقابل 3.63 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 15.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 31.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 24.7% ، بقول جافة بنسبـة 15.6٪).



وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 0.2%، منتجات البترول بنسبـة 12.9 %، أسمدة بنسبة 25.0٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.0%).

زيادة قيمة الواردات بنسبة 10.1 %

وذكرت النشرة ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 10.1% حيـث بلغت 7.78 مليـار دولار خلال شهر يناير 2025 مقابل 7.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:



( الغاز الطبيعى بنسبة 145.5%، قمح بنسبة 22.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.3% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 3.1%).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 13.0 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 10.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.1%، سيارات ركوب بنسبة 33.7%).