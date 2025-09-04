المتحدث باسم مجلس الوزراء: استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء

المتحدث باسم مجلس الوزراء: استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء

المتحدث باسم مجلس الوزراء: استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» عن استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال «الحمصاني» إن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأت منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاستعدادات قاربت على الانتهاء، حيث أن المتحف جاهز لاستقبال ضيوف مصر الكرام.

وأضاف قائلًا: «بدأنا منذ عدة أسابيع في اتخاذ الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح سواء فيما يتعلق بالأمور اللوجيستية، وإعداد الدعوات الرسمية وتوجيهها بالفعل من خلال سفاراتنا المصرية في الخارج».

وتابع: «هناك تجهيز لكل الأمور اللوجيستية المرتبطة بالحفل، بالإضافة الى الاحتفال الذي سيقام وكل الترتيبات الأخرى جاري اتخاذها، وسيتم الانتهاء منها قبل موعد افتتاح الحفل».

وأكمل: « الشركة المتحدة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة لتسليط الضوء على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لأن الحفل ليس فقط للترويج للمتحف ولكن أيضًا الترويج لما شهدته مصر من تطوير على مدى السنوات الماضية، ونستهدف أيضًا جذب السياحة والترويج للمقاصد السياحية وعلى رأسها المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة».

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