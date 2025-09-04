استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد من المواطنين فجر اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

آخر إحصائيات الشهداء في غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الوزراة قولها - في بيان لها اليوم - إنّ مواطنين بينهم امرأة استشهدا في قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة لمواطنين آخرين بينهما طفل استشهدا جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الحاج في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بنيران مسيرة للاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار البيان، إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل تل أبيب نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50 ألفا و810 شهداء، فضلا عن 115 ألفا و688 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة.