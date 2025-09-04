«صحة الجيزة» تنظم قافلة طبية للرمد في مستشفى أطفيح غداً

تنظم مديرية الشؤون الصحية بالجيزة قافلة طبية للرمد في مستشفى أطفيح المركزي غدًا، وتقدم خدمات الكشف الطبي، كما يتم إجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مثل عمليات إزالة المياه البيضاء وحالات الجلوكوما وأمراض الشبكية والحقن الشبكي.

تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في بيان، أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المبادرات والقوافل الصحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجا.

تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة

أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة تحت إشراف مدير المستشفى ومنسق الرمد بالمديرية ويضم الفريق 4 أطباء أخصائيين في طب وجراحة العيون وفني بصريات وإداري داعيةً جميع المواطنين للاستفادة من خدماتها.