خبير دولي: زيارة ماكرون لمصر تاريخية وبها مكاسب عديدة للطرفين

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة ماكرون لمصر تاريخية، وبها مكاسب عديدة لمصر وفرنسا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «توقيت الزيارة جاءت في ظل ما تشهده غزة من أحداث عصيبة، خاصة أن فرنسا تعد زعيمة الاتحاد الأوروبي والدولة النووية الأولى وصاحبة المقعد الدائم والوحيد بعد خروج بريطانيا، وزيارة رئيسها لمصر لها دلالات مهمة».

وتابع: «فرنسا لها ثقل استراتيجي وسياسي وحضاري، وتريد دائمًا أن ترسم لنفسها سياسات استقلالية، ومصر دولة مركزية، فهي زعيمة الاتحاد الإفريقي والدولة المركزية العربية، إذ أن مصر وفرنسا دولتان مركزيتان مهمتان، وهي زيارة تتصدى للكثير من المشكلات».