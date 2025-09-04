نائب رئيس «مصر أكتوبر»: زيارة ماكرون لمصر تفتح الباب لمسارات سياسية بشأن القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وبعثت رسائل عديدة للعالم أجمع.

فرنسا تؤيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

وأوضح «حلمي» في بيان، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش بصحبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقد الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، رسالة واضحة وصريحة بدعم فرنسا للموقف المصري ودوره المحوري في حل القضية الفلسطينية.

وأشاد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، بحالة الاصطفاف الوطني للشعب المصري في العريش ومختلف محافظات الجمهورية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى مصر، للتأكيد على أن الشعب المصري واع، والجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض مخطط التهجير.

الدبلوماسية المصرية أجبرت العالم على احترامها

وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة دولية لحراك سياسي ووضع حلول لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح مسارات سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية الحكيمة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجبرت العالم أجمع على احترامها، وأكدت أن مصر رمانة الميزان لاستقرار أمن المنطقة والحفاظ على السلام فيها.