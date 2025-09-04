خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر حملت دلالات قوية

قالت الدكتورة غادة جابر خبيرة العلاقات الدولية، إن هناك مردودًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، موضحة أن الرئيس الفرنسي أشاد بحفاوة الاستقبال من الشعب المصري، إذ أن ما حدث في الشوارع المصرية كان تلقائيا وليس مصطنعا.

زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تحمل دلالات كبيرة

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ كل هذا يحمل دلالات كبيرة، منها التأكيد على أن الشعب المصري يصطف بقوة خلف القيادة السياسية ويحب بقوة حقيقية القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا ما ظهر بالشعارات والجمل الأكثر تلقائية التي ظهرت من الشعب المصري خلال الزيارات في شوارع القاهرة.

فرنسا تعتز دائما بالحضارة المصرية

وتابع: «فرنسا تعتز دائما بالحضارة المصرية والثقافة والتاريخ، ولا ننكر أن هناك علاقات قوية ترجع لآلاف السنين بين مصر وفرنسا خاصة في المجال التاريخي والقوى الناعمة والثقافية بين الدولتين».