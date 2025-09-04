خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر حملت دلالات قوية

خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر حملت دلالات قوية

خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر حملت دلالات قوية

قالت الدكتورة غادة جابر خبيرة العلاقات الدولية، إن هناك مردودًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، موضحة أن الرئيس الفرنسي أشاد بحفاوة الاستقبال من الشعب المصري، إذ أن ما حدث في الشوارع المصرية كان تلقائيا وليس مصطنعا.

زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تحمل دلالات كبيرة

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ كل هذا يحمل دلالات كبيرة، منها التأكيد على أن الشعب المصري يصطف بقوة خلف القيادة السياسية ويحب بقوة حقيقية القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا ما ظهر بالشعارات والجمل الأكثر تلقائية التي ظهرت من الشعب المصري خلال الزيارات في شوارع القاهرة.

فرنسا تعتز دائما بالحضارة المصرية

وتابع: «فرنسا تعتز دائما بالحضارة المصرية والثقافة والتاريخ، ولا ننكر أن هناك علاقات قوية ترجع لآلاف السنين بين مصر وفرنسا خاصة في المجال التاريخي والقوى الناعمة والثقافية بين الدولتين».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا