معلومات عن وارن بافيت.. «عرّاف أوماها» الناجي الوحيد من رسوم ترامب

وسط الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، عاد اسم المستثمر الأسطوري وارن بافيت إلى الواجهة بقوة، بعد سلسلة قرارات مالية جريئة اتخذها عبر شركته العملاقة بيركشاير هاثاواي، بدت وكأنها تنبأت بالركود قبل أن يقع.

في عام شهد أحد أسوأ الانهيارات في سوق الأسهم الأمريكية منذ جائحة كورونا، نجح بافيت في تقليص انكشافه على الأصول المتقلبة، حيث باع أسهماً بقيمة 134 مليار دولار في ذروة السوق، واحتفظ بسيولة نقدية قياسية بلغت 334 مليار دولار مع نهاية عام 2024 — وهي خطوة تعكس رؤيته الاستثمارية طويلة الأمد وحذره المتأصل من الفقاعات المبالغ فيها.

هذه التحركات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد سنوات من التحذيرات التي أطلقها بافيت بشأن التقييمات المرتفعة بشكل مبالغ فيه، وندرة الفرص المناسبة لصفقات استحواذ حقيقية.

وشملت قراراته تقليصًا كبيرًا في حصة شركته من أسهم شركة أبل، التي لطالما شكلت أحد أعمدة محفظة بيركشاير، قبل أن تشهد هذه الأسهم تراجعًا كبيرًا بنسبة 28% بعد فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الصين.

فمن هو وران بافيت وفقا لموقع فوربس؟

معلومات عن وارن بافيت

1- يُعرف بلقب عرّاف أوماها.

2- يُعد وارن بافيت واحدًا من أنجح المستثمرين في التاريخ.

3- يدير بافيت شركة بيركشاير هاثاواي، التي تمتلك عشرات الشركات، من بينها شركة التأمين GEICO، وشركة البطاريات دوراسيل، وسلسلة مطاعم Dairy Queen.

4- وُلد بافيت لوالدٍ كان عضوًا في الكونجرس الأمريكي.

5- اشترى أول سهم في حياته عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

6- قدم أول إقرار ضريبي له في سن الثالثة عشر.

7- تعهد بافيت بالتبرع بأكثر من 99% من ثروته، وقد تبرع حتى الآن بنحو 62 مليار دولار، معظمها من خلال مؤسسة جيتس ومؤسسات أطفاله.

8- في عام 2010، أطلق بافيت مع بيل جيتس مبادرة "تعهد العطاء" (The Giving Pledge)، التي تدعو أصحاب المليارات حول العالم للتعهد بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثرواتهم للأعمال الخيرية.