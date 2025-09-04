رسائل الصين لأمريكا بعد رسوم ترامب على بكين.. «السوق العالمية في خطر»

أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تعارض بشدة قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية، واصفة هذه الخطوة بأنها خطأ مكرر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موجة جديدة من التوترات في الأسواق العالمية

وفي رسالة الصين لأمريكا بهذا الشأن، أكدت بكين نيتها تصعيد الرد الانتقامي على الصادرات الأمريكية، ما ينذر بموجة جديدة من التوترات في الأسواق العالمية.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أعلنت أمس الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104% على جميع الواردات الصينية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك في إطار حزمة تصعيدية تأتي استمرارا للسياسات الجمركية التي انتهجها خلال ولايته الأولى، بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

من جهتها، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وهو ما وصفه ترامب بـ«الاستفزاز».

ترامب يزيد الرسوم الجمركية على الصين

وأضاف دونالد ترامب 50% أخرى على الرسوم المزمع فرضها، ليصل الإجمالي إلى 84% جديدة تُضاف إلى الرسوم الحالية، متجاوزة بذلك حاجز الـ100% للمرة الأولى.

ويعد هذا تصعيدا جديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المواجهة الاقتصادية مع الصين، في خطوة من شأنها تغيير ملامح التجارة العالمية وتعيد تشكيل سلاسل الإمداد الدولية.

ومع إعلان البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية هائلة على الواردات الصينية، وتهديدات بفرضها على عشرات الدول الأخرى، تترنح الأسواق العالمية، ويترقب العالم نتائج هذا التصعيد الذي قد تكون كلفته باهظة على الاقتصادين الصيني والأمريكي معا.