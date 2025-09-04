«التضامن» توجه بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين من انهيار عقار أسيوط

تلقت غرفة العمليات المركزية لوزارة التضامن الاجتماعي، بلاغا حول انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط أسيوط، ما أسفر على وجود ضحايا ومصايين ومفقودين تحت الأنقاض، وعلى الفور توجهت فرق التدخل السريع أثناء الطوارئ لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين، وكذلك فرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذويهم.

تداعيات حادث انهيار عقار أسيوط

وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار عقار أسيوط، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

التضامن توجه بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وفريق الإغاثة بـ الهلال الأحمر المصري؛ بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، بصرف التعويضات اللازمة للأسر المتضررة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.