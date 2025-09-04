وأقر الفريق المختص بأن هذا الكويكب ذو الشكل غير المعتاد يعتبر واحدا من أكبر الأجسام في التاريخ الحديث التي يمكن أن تصطدم بالقمر، ومن المرجح أنه نشأ من حزام الكويكبات الرئيسي، وفق مجلة «تايمز» الهندية.

رصد الكويكب

وكان تم رصد الكويكب «2024 YR4» لأول مرة في يوم 27 ديسمبر 2024 بواسطة نظام الإنذار الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكبات «ATLAS»، وفي ذلك الوقت كان من المتوقع أن يقترب الكويكب من الأرض، مارًا على مسافة 2.5 مليون كيلومتر فقط، وفي أواخر يناير 2025، أي بعد شهر واحد من اكتشافه، ارتفع هذا الجسم الصخري الضخم فوق عتبة إخطار الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات التي تبلغ احتمالية اصطدامه بالأرض في المستقبل 1%، والمتوقعة في ديسمبر 2032.

وخلال بحث علمي جديد نشرت مجلة «رسائل مجلة الفيزياء الفلكية»، أشار الفريق إلى أن قطر الكويكب يتراوح بين 30 و65 مترًا، فيما كشف التحليل أيضًا أن الكويكب يدور حول محوره بسرعة، بمعدل دورة واحدة كل 20 دقيقة تقريبًا، وله شكل غير مألوف يشبه قرص الهوكي.