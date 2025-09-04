كويكب 2024 YR4 تهديد فضائي جديد يثير قلق العلماء.. هل يصل الأرض؟
كويكب 2024 YR4 تهديد فضائي جديد يثير قلق العلماء.. هل يصل الأرض؟
قبل عدة أشهر تصدرت عناوين الصحف العالمية أنباء بشأن احتمالية تصادم كويكب بالقمر ما قد ينتج عنه هدم العديد من المدن على الكرة الأرضية، ومؤخرًا وبعد فترة طويلة من البحث العلمي، تمكن علماء الفلك من إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للكويكب المعروف باسم «2024 YR4» باستخدام الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيميني الجنوبي في تشيلي.
التعرف على شكل كويكب «2024 YR4»
وأخيرا نجح علماء الفلك في تحديد شكل تلك الصخرة الضخمة المندفعة بقوة باتجاه الأرض وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للكويكب، لكن لحسن الحظ أوضح الخبراء بأنها ستفلت من كوكبنا، لكن لا تزال هناك فرصة ضئيلة لاصطدامها بالقمر.
وأقر الفريق المختص بأن هذا الكويكب ذو الشكل غير المعتاد يعتبر واحدا من أكبر الأجسام في التاريخ الحديث التي يمكن أن تصطدم بالقمر، ومن المرجح أنه نشأ من حزام الكويكبات الرئيسي، وفق مجلة «تايمز» الهندية.
رصد الكويكب
وكان تم رصد الكويكب «2024 YR4» لأول مرة في يوم 27 ديسمبر 2024 بواسطة نظام الإنذار الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكبات «ATLAS»، وفي ذلك الوقت كان من المتوقع أن يقترب الكويكب من الأرض، مارًا على مسافة 2.5 مليون كيلومتر فقط، وفي أواخر يناير 2025، أي بعد شهر واحد من اكتشافه، ارتفع هذا الجسم الصخري الضخم فوق عتبة إخطار الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات التي تبلغ احتمالية اصطدامه بالأرض في المستقبل 1%، والمتوقعة في ديسمبر 2032.
وخلال بحث علمي جديد نشرت مجلة «رسائل مجلة الفيزياء الفلكية»، أشار الفريق إلى أن قطر الكويكب يتراوح بين 30 و65 مترًا، فيما كشف التحليل أيضًا أن الكويكب يدور حول محوره بسرعة، بمعدل دورة واحدة كل 20 دقيقة تقريبًا، وله شكل غير مألوف يشبه قرص الهوكي.