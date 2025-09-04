الحكومة توافق على تخصيص 2500 فدان في «صحراوي المنيا» لمشروع الغابات الشجرية

وافق مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على عدة قرارات، منها السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن.

وتضمن القرار التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.

مشروع زراعة الغابات الشجرية

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6-4-2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10-3-2025.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للمواني البرية والجافة «إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل» مع وكيل شركة سميث ديتكشن الألمانية» المُصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالمواني البرية، لتوريد وتركيب قطع الغيار وإصلاح الأجهزة المعطلة بعدد من المواني البرية.