4 أبراج فلكية يبتسم الحظ لأصحابها في صيف 2025.. احتفالات وبداية جديدة

4 أبراج فلكية يبتسم الحظ لأصحابها في صيف 2025.. احتفالات وبداية جديدة

4 أبراج فلكية يبتسم الحظ لأصحابها في صيف 2025.. احتفالات وبداية جديدة

العديد من التوقعات تحملها الأبراج الفلكية لأصحابها خلال صيف عام 2025 والتي قد تحمل لأصحابها تحولات كونية مثيرة، وتوافقات كوكبية ومسارات جديدة واعدة للنمو والازدهار، وبينما تُميز النجوم كل برج من الأبراج، فإن بعض الأبراج من المتوقع أن يكون لها حظ كوني إضافي خلال صيف عام 2025، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بحسب صحيفة «تايمز» الهندية.

برج الثور

يعتبر عام 2025 حافلا بالتحولات لمواليد برج الثور الذي يحكمه كوكب الزهرة، وهو كوكب الحب والجمال، فيجلب طاقات من الحظ والتوسع لأصحابه، تحديدًا في النصف الأول من العام، فاتحًا أبوابًا للنمو الشخصي والمالي.

برج الأسد

مواليد برج الأسد الذي تحكمه الشمس هم قادة بالفطرة فإنهم يتمتعون بالكاريزما والثقة والحماس، ومن المتوقع أن يشهد اقتران كوكبي المشتري وأورانوس خلال صيف هذا العام من التحولات الكبرى المليئة بالإمكانات والاكتشافات.

برج الميزان

يزدهر مواليد برج الميزان خلال صيف 2025، حيث يسود كوكب الزهرة معهم فيجتمع كل شيء معًا، جالبًا الانسجام والاحتفال وبدايات جديدة، إلى جانب تحقيق التوازن المتجدد والعبورات الكوكبية الإيجابية يمنحان مواليد الميزان مساحةً لنمو كبير في العلاقات والمهن والتطوير الشخصي.

برج الميزان

برج القوس

يحكم كوكب المشتري كوكب النمو والحظ السعيد، مواليد برج القوس فمن المتوقع أن يشعروا بالتناغم بطبيعتهم مع الطاقة الوفيرة لصيف عام 2025، حيث يتميز هذا البرج الناري بفتح الأبواب فهو عام المغامرة والتعليم والتطوير الشخصي.

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