جوتيريش: فرق العمل الإنساني في غزة تواصل عملها رغم تعرضها للقصف الإسرائيلي

جوتيريش: فرق العمل الإنساني في غزة تواصل عملها رغم تعرضها للقصف الإسرائيلي

جوتيريش: فرق العمل الإنساني في غزة تواصل عملها رغم تعرضها للقصف الإسرائيلي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن فرق العمل الإنساني في قطاع غزة تتعرض للقصف، ومع ذلك تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة المحتاجين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وشدد جوتيريش على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيبات لا تحترم بشكل كامل المبادئ الإنسانية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن الآليات التي اقترحتها مؤخرًا السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى غزة تهدد بمزيد من التضييق والتحكم.

ونوه بأنَّ أكثر من شهر قد مرَّ بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، وفيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال، مبينًا أن قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية.

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