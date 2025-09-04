تفاصيل زيارة أشرف زكي ومجلس نقابة المهن التمثيلية لدار رعاية الفنانين

تفاصيل زيارة أشرف زكي ومجلس نقابة المهن التمثيلية لدار رعاية الفنانين

تفاصيل زيارة أشرف زكي ومجلس نقابة المهن التمثيلية لدار رعاية الفنانين

عقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم في دار رعاية الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، للكشف عن أبرز التطورات والخدمات التي تقدمها الدار للفنانين من كبار السن المقيمين بها.

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كواليس زيارة أشرف زكي لدار رعاية الفنانين بالنقابة

وشدد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، علي أهمية الدار فى توفير كافة سبل الراحة والخدمات والرحلات الترفيهية للفنانين المقيمين بها والتى تتكفل بها نقابة الممثلين، وترحب بانضمام أي لدار النقابة من أجل توفير سبل الامان والمعيشة الكريمة لهم، عرفانًا بما قدموه للفن المصري لسنوات طويلة، وممن لا يقدرون على ظروف الحياة الصعبة.

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افتتاح دار رعاية نقابة المهن التمثيلية

وكان الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، قاموا بافتتاح دار الرعاية فى منطقة 6 أكتوبر عام 2022، ولاقي ترحيب شديد من الفنانين لتلك المبادرة الانسانية الهامة.

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