وفاء عامر وأشرف زكي أول الحاضرين لجنازة زوجة نضال الشافعي

وفاء عامر وأشرف زكي أول الحاضرين لجنازة زوجة نضال الشافعي

وفاء عامر وأشرف زكي أول الحاضرين لجنازة زوجة نضال الشافعي

بدأ منذ قليل توافد الفنانين على مسجد بهجت بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادا لصلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي المقرر إقامتها بعد ظهر اليوم.

ومن أبرز الفنانين الذين وصلوا بالفعل إلى مسجد بهجت لمساندة الفنان نضال الشافعي؛ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد رزق وسعد الصغير ومحسن منصور وعمرو عبد العزيز.

جنازة زوجة نضال الشافعي

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس ويأتي ذلك بعد رحيل والدتها بنحو 22 يوما.

جنازة زوجة نضال الشافعي جنازة زوجة نضال الشافعي

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