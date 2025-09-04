‎أسباب انخفاض أسعار النفط عالميا.. ما علاقة الرسوم الجمركية الأمريكية؟

سجل سعر برميل النفط انخفاضا ملحوظًا، ليعزي المحللين الدوليين هذا التراجع إلى العديد من الأسباب المتداخلة معا، فيما يعد أبرز ‎أسباب انخفاض أسعار النفط عالميا دخول الرسوم الجمركية التبادلية المعلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، ليسجل سعر البرميل هبوطا ملحوظا اليوم الأربعاء.

ما أسباب انخفاض أسعار النفط عالميا؟

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ أسباب انخفاض أسعار النفط عالميًا تتعلق بتوقعات تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب الرسوم الجمركية المعلنة من الولايات المتحدة على وارداتها من العديد من الدول خاصة الصين، لينخفض سعر خام برنت اليوم ويتداول عند 60 دولارًا.

انخفاض أسعار النفط بسبب السياسات التجارية الأمريكية

وأضاف «السيد»، أن من أبرز أسباب انخفاض أسعار النفط عالميًا أيضا الرد الصيني على القرار الأمريكي بفرض رسوما جمركية على وارداتها لتعلن بدورها فرض رسوما مقابلة، يمكن وصفها بالانتقامية على السلع الأمريكية وصلت نسبتها إلى 84%، معلقًا: «قرارات ترامب الاقتصادية قد تتسبب في تباطؤ النمو العالمي وتسببت بالفعل في تراجع سعر برميل النفط».

سعر برميل النفط اليوم الأربعاء يهبط لأدنى مستوياته منذ 2021

وسجل الخام القياسي العالمي للنفط وهو خام برنت، اليوم الأربعاء، انخفاضًا بنحو 4% ليهبط إلى 60 دولار للبرميل، أما سعر خام غرب تكساس؛ الخام القياسي الأمريكي، فانخفض إلى ما دون الـ 57 دولار للبرميل الواحد، بما يشير إلى أكبر نزول لأسعار النفط العالمية منذ ما يزيد على 4 سنوات، وتحديدا منذ فبراير 2021 وقت اندلاع أزمة الوباء العالمي.

ويتخوف العالم من تبعات فرض رسوم جمركية على البضائع والمنتجات، فيما يتشكك قطاع عريض من دخول الاقتصاد العالمي موجة من تباطؤ النمو وربما الركود، معللين ذلك بأنَّ من أسباب انخفاض أسعار النفط هو انحسار الطلب على الوقود بسبب التوقعات الخاصة بتراجع الطلب على الخدمات الخاصة بالشحن والنقل والسفر.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قرر فرض رسوم جمركية على كافة الواردات من المنتجات والسلع الصينية لبلاده بنسبة بلغت 104%، لترد «بكين» بفرض رسوم مماثلة وصلت نسبتها إلى 84% على وارداتها من السلع الأمريكية.