مرسيدس وبيجو و BMW.. تفاصيل مزاد مركبات النيابات من المالية بأرخص الأسعار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني لبيع مركبات النيابات ليكون يوم 16 من شهر أبريل الجاري، إذ تحرص الهيئة على تنظيم مزادات علنية تتيح للمواطنين فرصة الحصول على كافة المنتجات والبضائع والسيارات بأرخص سعر ممكن، سواء كانت تابعة للجمارك أو النيابات.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالمزايدة العلنية لبيع مركبات النيابات، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل ماركات السيارات المعروضة في المزايدة العلنية وضوابط الاشتراك به، كالتالي:

ماركات السيارات المعروضة في المزاد العلني

حددت هيئة الخدمات الحكومية تفاصيل السيارات المعروضة في المزاد العلني، وتتمثل في سيارات بيك أب وملاكي وفان وميكروباص وفنطاس وتروسيكلات وتكاتك وموتوسيكلات وجرار زراعي وبيتش باجي ماركات (كيا، فولفو، بي إم دبليو، شيفرولية، تويوتا، بيجو، فيات، مرسيدس، سوزوكي، هيونداي، ميتسوبيشي، أوبل، رينو، داتسون، بي واي دي، دايون، هامرز، ميجا، سي إم جي، اسبرانزا، لادا، روكي، حلاوة، دايهاتسو، نيسان، شنجان، نصر، دايو، هوندا، فولكس، أيسوزو، فورد، جيلي، ستروين، هافي لويو، سكودا).

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

في البداية يجب شراء كراسة الشروط بسعر 400 جنيه من أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس.

يتم تنظيم المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس، في تمام الساعة 12 ظهرا.

دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين حتى يتم الاشتراك في المزاد.

تسديد 30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.