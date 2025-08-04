نائب رئيس حزب الوعي: مصر لا تزال حجر الزاوية في دعم الشعب الفلسطيني



قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن الزيارة المشتركة التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، وتحركهما معًا لزيارة المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، تمثل مشهدًا إنسانيًا وسياسيًا بالغ الأهمية، إذ تعكس التزامًا مصريًا راسخًا تجاه القضية الفلسطينية، وحرصًا على تجسيد الدعم العملي بعيدًا عن الشعارات، عبر توفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين الذين يعانون من تبعات العدوان.

مصر لا تزال حجر الزاوية في دعم الشعب الفلسطيني

وأكد زيدان، في بيان، أن الرسائل التي بعث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة جاءت واضحة ومباشرة، وتؤكد أن مصر لا تزال حجر الزاوية في دعم الشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك بكل قوة لوقف نزيف الدم سواء عبر التحركات الدبلوماسية المكثفة أو تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت إلى أن حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس مجرد رسائل إعلامية؛ بل عبّر عن مواقف عملية تتجسد في جهود الإجلاء الطبي للمصابين واستقبالهم في مستشفيات العريش بما يعكس البعد الإنساني العميق الذي تتعامل به مصر مع القضية.

اصطحاب الرئيس لنظيره الفرنسي إلى العريش يحمل أبعادًا سياسية استراتيجية

وأضاف زيدان، أن اصطحاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفرنسي إلى العريش يحمل أبعادًا سياسية استراتيجية، إذ يبرز الدور المصري الإقليمي والدولي في قيادة جهود التهدئة، ويؤكد أهمية الشراكة مع القوى الكبرى مثل فرنسا في تشكيل مواقف داعمة للحق الفلسطيني على الساحة الدولية.