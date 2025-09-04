كيفية تغيير الساعة تلقائيا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي المقرر أن يبدأ في 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، بالتزامن مع منتصف ليل الجمعة، فعندما تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ونستعرض في هذا التقرير كيفية تغيير الساعة تلقائيًا مع تطبيق التوقيت الصيفي.

خطوات تغيير الوقت في الهاتف تلقائيًا

في البداية يتم الدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك.

تظهر بعد ذلك مجموعة من الخيارات، يمكن الضغط على Additional setting أو إعدادات إضافية.

بعد تطبيق الخطوة السابقة، يتم الضغط على كلمة الوقت والتاريخ أو Date & Time.

بمجرد النقر عليها سيظهر لك خيار تفعيل الوقت التلقائي انقر عليه.

الخطوة الأخيرة إعادة تشغيل هاتفك، وبهذه الطريقة يكون تم تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيًا والعمل بالتوقيت الصيفي، وبمجرد أن يتم تغيير الوقت ستلاحظ أن هاتفك قام بذلك بشكل تلقائي دون التدخل يدويا.

وهناك طريقة أخرى يمكن من خلالها أيضا تغيير الوقت تلقائيًا وهى:

الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار قائمة خيارات إضافية

اختيار الوقت والتاريخ

تفعيل ضبط الوقت تلقائيًا

اختيار منطقة الوقت أو Time zone وبعدها اختيار أي نطاق +3 وسوف يتم تغيير الوقت تلقائيًا.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي 2025 حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل أي لمدة 6 أشهر.

وبدأ التوقيت الشتوي هذا العام 2024-2025 يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وينتهي يوم الخميس الأخير من شهر أبريل 2025.

سبب العمل بالتوقيت الصيفي 2025 ومدته

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 5 سنوات من إلغائه عام 2018 بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية المتأزمة التي يشهدها العالم.