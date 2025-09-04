رئيس جهاز العاشر من رمضان: استراتيجية متكاملة لتطوير الأحياء والمناطق الصناعية

رئيس جهاز العاشر من رمضان: استراتيجية متكاملة لتطوير الأحياء والمناطق الصناعية

رئيس جهاز العاشر من رمضان: استراتيجية متكاملة لتطوير الأحياء والمناطق الصناعية

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، جولة ميدانية شملت المجاورات 1، و2، و3، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بشبكات المياه والصرف الصحي والري، ضمن خطة الجهاز لتطوير الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

خطة تنفيذية شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل

وشملت الجولة عددًا من المناطق الصناعية، من بينها (A1، A5، B2)، حيث تم رصد أبرز الاحتياجات الفعلية لتلك المناطق من أعمال تطوير ورفع كفاءة، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبية الاستثمار.

استراتيجية تطوير متكاملة تشمل كل الأحياء

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز العاشر من رمضان يعمل وفق استراتيجية تطوير متكاملة، تشمل كافة الأحياء والمناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بما يحقق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

ورافق رئيس جهاز العاشر من رمضان خلال الجولة عدد من قيادات الجهاز، من بينهم المهندس أحمد الحملاوي، نائب رئيس الجهاز للطرق، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

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