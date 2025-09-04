ماكرون: سنعمل على اعتراف عدة أطراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بأن فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال أشهر، وقد تتخذ هذه الخطوة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو المقبل، لتسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ماكرون لقناة «فرانس 5»: «يجب أن نتحرك نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة، هدفنا هو رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة مع السعودية في يونيو، إذ يمكننا وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة نحو الاعتراف المتبادل بالدولة الفلسطينية من قبل عدة أطراف».

مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية

تترأس السعودية وفرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في يونيو المقبل، ودعت السعودية في وقت سابق دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في مدينة نيويورك الأميركية.

وكانت الرياض وباريس، في فبراير الماضي، أصدرتا بياناً مشتركاً خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى السعودية، تضمن اتفاق البلدين على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم سبل إقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الأممية والدولية برئاسة مشتركة من الجانبين.