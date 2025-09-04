ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، وأشار ماكرون، إلى أنه يتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأنه سيكون أمرًا عادلًا.

ودعا ماكرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين داخل القطاع المحاصر.

ماكرون يشد مصر في دعم غزة

وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى مصر، مركّزًا في جدول أعماله على تطورات الحرب في غزة، معربًا عن دعمه الكامل للخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية على المستويين الإنساني والإغاثي، في دعم أهالي القطاع، خاصة عبر معبر رفح.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتسوية الأوضاع في غزة، منددًا في الوقت ذاته باستهداف الفرق الإغاثية والطواقم الإنسانية، وواصفًا الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها «أكثر بشاعة».

أهمية استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

كما شدد خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية استئناف تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مؤكدًا على التوافق في الرؤى بين البلدين.

وتضمنت جولة ماكرون في مدينة العريش زيارة لمستشفى العريش العام، الذي يستقبل مصابين من قطاع غزة، إلى جانب تفقده لنقاط تجميع المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع.