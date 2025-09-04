أضرار غير متوقعة لتجاهل غسل الوجه قبل النوم .. كيف تحمي نفسك؟

يعتاد معظم الأشخاص غسل وجوههم وتنظيفه مجرد الاستيقاظ من النوم باعتبارها خطوة أساسية تدخل ضمن الروتين اليومي، إلا أن الكثير منهم لا يقومون بهذه الخطوة قبل الذهاب إلى النوم غير مدركين للعواقب والأضرار الصحية التي تنجم عن هذا، فما هي الأضرار غير المتوقعة التي تحدث نتيجة إهمال غسل الوجه قبل النوم؟.

ظهور البثور

وفقًا لموقع health line الطبي، يؤدي تجاهل كثير من الأشخاص لغسل وتنظيف وجوههم قبل النوم إلى مخاطر عديدة أبرزها، التعرض لسد مسام البشرة وظهور البثور وتعطيل إصلاح البشرة بسبب تراكم جزيئات الأوساخ عليها، بالإضافة إلى ظهور التهابات البشرة والحساسية.

ومن الأضرار الأخرى التي تحدث نتيجة عدم غسل الوجه قبل النوم، تسريع ظهور تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة بسبب تراكم جزيئات المكياج والملوثات على البشرة، ما يلحق ضررا بالكولاجين والإيلاستين الطبيعيين في البشرة، ويؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهل مع مرور الوقت.

روتين تنظيف البشرة قبل النوم

من جانبها أوضحت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ «الوطن» أن غسل الوجه قبل النوم يسمح للبشرة بإصلاح نفسها والحفاظ على نضارتها وتفادي علامات الشيخوخة، وينبغي الحرص على اتباع عدة خطوات عند تنظيف البشرة قبل النوم، تتمثل في التالي:

تنظيف البشرة بعناية: هي خطوة أساسية لإزالة الشوائب التي تتراكم على البشرة طوال اليوم، وذلك عن طريق استخدام منظف فعال ثم تجفيف البشرة بواسطة منشفة ناعمة.

استخدام التونر: استخدمي التونر بعد تنظيف البشرة لاستعادة توازن الرطوبة وإغلاق المسام.

كريم العين: من الضروري استخدام كريم مرطب خاص بمنطقة العين، يساعد على ترطيب هذه المنطقة وتقليل ظهور التجاعيد والهالات السوداء.

استخدام الوسائد الناعمة: اختاري وسادة ناعمة ومريحة للنوم لأن الوسادات الخشنة قد تسبب تجاعيد وضغوطًا غير مرغوب فيها على البشرة.

النوم الكافي: تأكدي من الحصول على كمية كافية من النوم كل ليلة، لأن النوم الجيد يساهم في تجديد خلايا البشرة.